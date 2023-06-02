Рустаму Минниханову рассказали про пособие «Первые в Движении Первых: дошкольное детство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 60 детских садов войдут в пилотный проект «Движения первых». Об этом сообщили в их пресс-службе.

В День защиты детей, 1 июня, на координационном совете при главе республики подробно обсудили этот проект. Рустаму Минниханову рассказали про пособие «Первые в Движении Первых: дошкольное детство», которое было разработано совместно с Институтом развития образования. Также раису представили интерактивное пособие или дневничок для дошкольников, воспитателей и родителей под названием «Тамыр-Батыр».

Кроме того, планируется, что летом более 1,5 тысяч замдиректоров по воспитательной работе пройдут очное обучение по этому проекту. До конца года будет обучено более 2,5 тысяч наставников.

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