В Минобрнауки РТ объяснили закрытие онлайн-школы изучения татарского языка «Ана теле»

Позже будет определена оптимальная платформа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закрытие онлайн-школы изучения татарского языка «Ана теле» прокомментировали в Министерстве образования и науки Татарстана. Оказалось, что это была инициатива разработчиков курсов.

- Иностранная компания ЕF Education приняла решение уйти с российского рынка. Мы предполагали, что это произойдет, и заранее начали проработку этого вопроса с отечественными специалистами, — цитирует ИА «Татар-информ» главу пресс-службы Минобра РТ Алсу Мухаметову.

Сейчас идет анализ альтернативных курсов изучения татарского языка. Позже будет определена оптимальная платформа.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане УФАС выявило сговор в министерстве образования.

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