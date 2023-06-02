Полицейские Татарстана задержали обманувших людей на 10 млн рублей лже-брокеров

Речь идет о целой группе аферистов. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Татарстанские полицейские вышли на след участников группы аферистов, которые обманывали людей, находясь на территории республики и других российских регионов.

- С февраля по май 2023 года в Екатеринбурге и Москве были задержаны несколько организаторов, а также региональный директор и два активных участника группы. У них найдены и изъяты печати, документы и электронные носители информации, которые имеют значение для расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». Одну часть подозреваемых отправили под стражу, а на других наложили запрет на совершение определенных действий, - сообщает МВД Татарстана.

Как установили оперативники, злоумышленники заманивали через соцсети людей, которые искали работу. Им обещали большую зарплату в компании на должности начальника развития. Только для этого надо было пройти обучение. Тех, кто соглашался, регистрировали на фальшивый сервис брокера. Претенденты на работу вкладывали туда деньги, которые аферисты под видом игры на бирже забирали себе. Если же у попавшихся на удочку не хватало средств для «торгов», то им всячески помогали получить кредиты. Эти деньги потом также похищались злоумышленниками.

На данный момент в полицию поступило 15 заявлений от обманутых. Сумма причиненного ущерба превышает 10 миллионов рублей.

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