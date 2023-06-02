В Казани после капитального ремонта открылся детский сад №260

Во время ремонта был обновлен фасад, он стал ярким и привлекательным. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Вахитовском районе Казани после капитального ремонта открылся детский сад №260. Он расположен на улице Татарстан.

Во время ремонта был обновлен фасад, он стал ярким и привлекательным, отремонтированы комнаты, учебные комнаты. Благоустроена и территория вокруг детского сада – заменен асфальт, высажены цветы, установлены детские постройки.

В учреждении 110 мест, разделенных на шесть групп, в том числе ясельных.

Ранее мы сообщали, что в Казани открылся детский инклюзивный центр.

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