Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 8:00

В Татарстане пчеловод отсудил у агрофирмы 400 тысяч рублей за гибель пчел

Насекомые гибли два года подряд
Адам САГАЛ
Решение суда еще не вступило в силу, компания может его обжаловать.

Решение суда еще не вступило в силу, компания может его обжаловать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане пчеловод Нурулла Закиров выиграл суд против крупной местной агрофирмы, отсудив у нее более 400 тысяч рублей за гибель пчел.

Как сообщает «Реальное время», первый раз пчелы погибли у Закирова в 2021 году. Ситуация повторилась год спустя. Пчеловод оценил свои потери в 340 тысяч рублей, остальную исковую сумму составили судебные издержки и стоимость экспертиз.

Решение суда еще не вступило в силу, компания может его обжаловать.

Ранее мы сообщали, что Минсельхоз Татарстана принял меры по предотвращению массовой гибели пчел.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram