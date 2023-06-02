В Татарстане пчеловод отсудил у агрофирмы 400 тысяч рублей за гибель пчел

Решение суда еще не вступило в силу, компания может его обжаловать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане пчеловод Нурулла Закиров выиграл суд против крупной местной агрофирмы, отсудив у нее более 400 тысяч рублей за гибель пчел.

Как сообщает «Реальное время», первый раз пчелы погибли у Закирова в 2021 году. Ситуация повторилась год спустя. Пчеловод оценил свои потери в 340 тысяч рублей, остальную исковую сумму составили судебные издержки и стоимость экспертиз.

Решение суда еще не вступило в силу, компания может его обжаловать.

Ранее мы сообщали, что Минсельхоз Татарстана принял меры по предотвращению массовой гибели пчел.

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