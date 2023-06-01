Мэр Набережных Челнов поздравил семьи бойцов СВО с международным Днем защиты детей

В каждом наборе по три комбинезона для малышей на любую погоду Фото: nabchelny.ru

Сегодня, 1 июня, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил семьи бойцов СВО, где недавно родились малыши, с международным Днем защиты детей. Он подарил им наборы для новорожденных. В каждом из них по три комбинезона на любую погоду.

Семьи в свою очередь поблагодарили мэра за поддержку и внимание. Замглавы муниципального образования Ирина Сагидуллина отметила, что сегодня поздравили 22 семьи Набережных Челнов, где родились малыши. А качестве подарков им дарили наборы со всем самым необходимым для детей в первые дни жизни.

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