В Зеленодольском районе построят фабрику по производству мороженого

Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Зеленодольском районе Татарстана, в промпарке «Тура 2.0», построят фабрику по производству мороженого компании «Славица». Информацию после заседания Инвестиционного совета РТ озвучила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Спикер уточнила, что компания уже работает в Набережных Челнах, а сейчас намеревается создать большое производство под Зеленодольском. На территории промпарка будет занят участок площадью пять гектаров. Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах могут запустить производство электромобиля «Атом».

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