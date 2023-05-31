На улице Волкова планируют создать сквер с атмосферой старой Казани

Новая благоустроенная территория может появиться около старинного дома на улице Волкова. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Сквер с атмосферой старой Казани планируют создать на улице Волкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новая благоустроенная территория может появиться около старинного дома на улице Волкова, который был отреставрирован в минувшем году. Проект сквера находится на стадии обсуждения, в котором принимают участие специалисты института развития города и активисты «Том Сойер Фест».

Согласно задумке, основным атрибутом сквера станет 150-летняя брандмауэрная стена. Сначала ее укрепят, а затем нанесут граффити.

Ранее мы сообщали, что благоустройство бульвара Серова обсудят с жителями Казани.

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