В Казани на реконструкцию входной группы парка Горького выделят 80 млн рублей

Для реконструкции входной группы парка Горького в Казани реорганизуют движение на улице Николая Ершова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на реконструкцию входной группы парка Горького направят 80 миллионов рублей. Эти работы планируют завершить к концу августа-началу сентября, сообщает пресс-служба фонда «Институт развития городов Татарстана».

Для реконструкции реорганизуют движение на улице Николая Ершова. Переустройство затронет территории от парковки перед «Корстоном» и остановки с подземным переходом до мемориальной зоны с памятником Погибшему Солдату.

Кроме того, планируют создать велодорожки длиной 950 метров, устроить парадное окружение для мемориального комплекса и создать новый остановочный павильон с теплым помещением, скамейками и лестницами подземного перехода. Также появится зеленая зона с липой, белым тополем и кустарником ирги, газон и дорога из брусчатки.

Напомним, в 2023 году в Казани планируют благоустроить шесть парков и скверов.

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