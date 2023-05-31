На Соборной мечети Набережных Челнов устанавливают купола

Строительство мечети ведется на пожертвования и помощь меценатов Фото: принтскрин видео.

До конца июня на Соборной мечети Набережных Челнов будут установлены все купола. Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеев во время посещения строительной площадки.

В первом летнем месяце мечеть начнут облицовывать белым мрамором. К середине июля на минаретах будут установлены два полумесяца, а к 1 августа завершат работы по отделке пяти куполов.

Строительство мечети ведется на пожертвования и помощь меценатов. Долгие годы оно было заморожено.

Ранее мы сообщали, что в Казани Соборную мечеть могут построить на воде.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram