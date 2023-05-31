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НовостиОбщество31 мая 2023 4:55

На Соборной мечети Набережных Челнов устанавливают купола

Работа будет завершена в течение лета
Адам САГАЛ
Строительство мечети ведется на пожертвования и помощь меценатов

Строительство мечети ведется на пожертвования и помощь меценатов

Фото: принтскрин видео.

До конца июня на Соборной мечети Набережных Челнов будут установлены все купола. Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеев во время посещения строительной площадки.

В первом летнем месяце мечеть начнут облицовывать белым мрамором. К середине июля на минаретах будут установлены два полумесяца, а к 1 августа завершат работы по отделке пяти куполов.

Строительство мечети ведется на пожертвования и помощь меценатов. Долгие годы оно было заморожено.

Ранее мы сообщали, что в Казани Соборную мечеть могут построить на воде.

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