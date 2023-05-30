Сам сезон начинается с 1 июня. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Набережных Челнах готовят пляжи к купальному сезону. Как рассказали в телеграм-канале мэрии города, сегодня, 30 мая, в местах, где запрещено купаться установили информационные таблички. Сам сезон начинается с 1 июня.

Всего в городе будет обустроено три площадки. Главный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев сказал, что пляж нельзя использовать, пока не будут готовы все необходимые документы. Он отметил, что на сегодняшний день городской пляж пока не прошел экспертизу.

Бариев также добавил, что нужно все же подсуетиться и провести все необходимые действия для получения разрешения на эксплуатацию.

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