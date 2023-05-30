Раису доложили о реализации проекта. Фото: сайт Раиса Татарстана

Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг», где обсуждали реализацию инновационных проектов.

В частности, речь идет о новых методах работы для ухудшающихся запасов нефти. Кроме того, раису доложили об импортозамещении флота ГРП (гидроразрыв пласта) и комплектации насосного агрегата российскими деталями. Также на встрече обсуждался будущий нефтегазохимический форум 2023. Он будет посвящен 80-летию промышленной добыче нефти в Татарстане.

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