В концерте помимо Лазарева примет участие Элвин Грей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Сергей Лазарев выступит в Казани в честь Дня химика. Концерт состоится 2 июня около центра семьи «Казан» (0+). Вход свободный.

Также в рамках праздничного мероприятия состоится химическое и интроакробатическое шоу. В концерте помимо Лазарева примет участие Элвин Грей.

Для собравшихся проведут мастер-классы по аквагриму и изготовлению браслетов, организуют фотозону.

Ранее мы сообщали, что Катя Лель и Natan выступят на Дне России 2023 в Казани.

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