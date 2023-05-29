ФОТО: Минздрав Татарстана

В Набережных Челнах прикованному к кровати мужчине вернули зрение после 6 лет слепоты. О случае чудесного исцеления рассказали в Минздраве Татарстана.

67-летний пациент в борьбе с тяжелым заболеванием потерял зрение 6 лет назад. Все это время он был прикован к постели, а единственной радостью этого сложного периода он называет голос супруги. Мужчина мечтал о том, чтобы снова видеть лицо жены и перечитывать любимые книги.

Его мечту удалось исполнить врачам Городской больницы №5. Пациенту провели сложную операцию.

Буквально через 2 дня он уже увидел улыбки жены и врачей, которых обнял и сердечно поблагодарил за то, что вновь обрёл зрение. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram