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НовостиОбщество29 мая 2023 17:35

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности

Оно продлено в очередной раз
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Татарстан в очередной раз продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Информация об этом размещена на официальном сайте республиканского Гидрометцентра.

По сообщению синоптиков, с 30 мая до 5 июня на территории Татарстана сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, в некоторых районах республики прогнозируется 5 класс – чрезвычайная пожароопасность.

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