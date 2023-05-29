Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чебоксарах врачи спасли мужчину после смертельного ножевого ранения сердца, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии.

Мужчину привезли в Городскую клиническую больницу №1 с колото-резанной раной грудной клетки в крайне тяжелом состоянии без сознания. Он потерял много крови, а артериальное давление не определялось.

Пациенту экстренно провели операцию, она заняла порядка 2,5 часов. Благодаря профессионализму врачей жизнь мужчины была спасена. Сейчас он уже дома, послеоперационный период прошел без осложнений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram