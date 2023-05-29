Лидер довыборов в Госсовет РТ назвал погоду главным конкурентом

Согласно предварительным данным, кандидата поддержали более 74 процентов избирателей.Фото: vk.com/ruslannigma

В Набережных Челнах на довыборах в Госсовет Татарстана лидирует кандидат от Партии Роста Руслан Нигматулин. Согласно предварительным данным, его поддержали более 74 процентов избирателей. Явка составила 19,42%.

- Кампания стартовала активно – зарегистрировалось шесть кандидатов, интерес был высоким. Но, как показал день голосования, главным конкурентом стала солнечная погода, - шутя прокомментировал итоги довыборов Руслан Нигматулин. - Думаю, многие избиратели разъехались на свои дачные участки, в деревни. Тем не менее, выборы состоялись, самая активная часть выразила свое мнение.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер Татарстана Олег Коробченко сложил полномочия руководителя Партии Роста.

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