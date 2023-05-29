Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2023 9:46

В Нижнекамске пассажир «Лады Приоры», которая на скорости протаранила эстакаду, впал в кому

По предварительной информации, водитель отечественной легковушки не справился с управлением
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Перед машины сильно смяло. Фото: ОГИБДД Нижнекамскаа

Перед машины сильно смяло. Фото: ОГИБДД Нижнекамскаа

Утром в понедельник, 29 мая, в Нижнекамске на первом километре Соболековской дороги 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора» двигаясь со стороны промзоны, по предварительным данным, превысил скорость. В результате чего он не справился с управлением. Машина на полном ходу слетела с дороги и протаранила эстакаду.

Согласно данным ОГИБДД Нижнекамска, в этой аварии пострадал как сам водитель, его с переломом ноги и сотрясением головного мозга доставили в больницу, так и его 34-летний пассажир, который получил серьезную травму головы и сейчас находится в коме.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram