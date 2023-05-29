В Нижнекамске пассажир «Лады Приоры», которая на скорости протаранила эстакаду, впал в кому

Перед машины сильно смяло. Фото: ОГИБДД Нижнекамскаа

Утром в понедельник, 29 мая, в Нижнекамске на первом километре Соболековской дороги 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора» двигаясь со стороны промзоны, по предварительным данным, превысил скорость. В результате чего он не справился с управлением. Машина на полном ходу слетела с дороги и протаранила эстакаду.

Согласно данным ОГИБДД Нижнекамска, в этой аварии пострадал как сам водитель, его с переломом ноги и сотрясением головного мозга доставили в больницу, так и его 34-летний пассажир, который получил серьезную травму головы и сейчас находится в коме.

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