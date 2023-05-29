В Татарстане на складе тортов произошел крупный пожар

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Склад тортов загорелся 28 мая в 18.35 на территории промышленной площадки «Алабуга» в Елабужском районе. До прибытия пожарных самостоятельно выбежали на улицу пять работников.

Был объявлен ранг пожара №2. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

В 21.16 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить дознавателям Государственного пожарного надзора.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека.

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