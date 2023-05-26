Чаще всего прививки от кори делают детям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане продолжают вакцинировать от кори. На сегодняшний день в республике зарегистрирован уже 61 случай.

Как отметил главный внештатный специалист по эпидемиологии и иммунопрофилактике Минздрава Дмитрий Лопушов, население делает прививки не так активно, чаще всего их ставят детям.

Он напомнил, что лечения от этого заболевания нет, поэтому лучше не рисковать. «Вакцинация основной метод профилактики. Вакцина есть во всех поликлиниках республики. Их должно быть две. Если не знаете, есть ли у вас такая прививка, то можно сдать тест на антитела», — сказал он.

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