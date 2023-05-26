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НовостиОбщество26 мая 2023 16:58

Население Татарстана увеличилось на 115 тысяч человек за 2022 год

Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики республики
Елена СКВОРЦОВА
За год количество казанцев увеличилось на 55 тысяч человек до 1,314 миллионов

За год количество казанцев увеличилось на 55 тысяч человек до 1,314 миллионов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Население Татарстана увеличилось на 115,2 тысяч или на 3% за 2022 год. Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики республики. Таким образом, на начало 2023 года население региона составило более 4 миллионов человек.

Рост населения был зафиксирован в 25 муниципальных образованиях. В 20, наоборот, было выявлено сокращение. Столица Татарстана «приросла» людьми не так сильно. За год количество казанцев увеличилось на 55 тысяч человек до 1,314 миллиона. А вот районы, которые расположены рядом с Казанью, наоборот, увеличились. Это Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский, Зеленодольский и Пестречинский районы.

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