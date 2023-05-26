Население Татарстана увеличилось на 115 тысяч человек за 2022 год

За год количество казанцев увеличилось на 55 тысяч человек до 1,314 миллионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Население Татарстана увеличилось на 115,2 тысяч или на 3% за 2022 год. Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики республики. Таким образом, на начало 2023 года население региона составило более 4 миллионов человек.

Рост населения был зафиксирован в 25 муниципальных образованиях. В 20, наоборот, было выявлено сокращение. Столица Татарстана «приросла» людьми не так сильно. За год количество казанцев увеличилось на 55 тысяч человек до 1,314 миллиона. А вот районы, которые расположены рядом с Казанью, наоборот, увеличились. Это Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский, Зеленодольский и Пестречинский районы.

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