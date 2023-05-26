В Чебоксарах с 1 июня маршрут №35 будет ходить до микрорайона «Университет»

В Чебоксарах с 1 июня автобусный маршрут №35 будет ходить до улицы Лесной в микрорайоне «Университет». Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации города Денис Спирин.

Продлить схему движения автобусов было решено из-за многочисленных обращений жителей Чебоксар. Идею изменений поддержала городская комиссия по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения.

Спирин также добавил, что маршрут для сокращения интервалов пополнится двумя новыми автобусами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram