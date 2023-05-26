ФОТО: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Олег Николаев считает, что Чувашия может стать центром предпринимательства в России, передает пресс-служба республиканского Минэкономразвития и имущественных отношений. Эту идею глава республики озвучил на встрече с участниками регионального бизнес-сообщества, которая прошла накануне Дня предпринимательства России.

Так, Николаев заявил, что в течение продолжительного времени развивается идея о том, что Чувашия является лучшим местом для жизни, а также обладает неплохим расположением и хорошими логистическими маршрутами для развития бизнеса. Поэтому Чувашская Республика, по его мнению, имеет все шансы стать центром притяжения предпринимателей России.

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