Приемная кампания в КГЭУ стартует уже 1 июня

Казанский государственный энергетический университет предлагает своим абитуриентам более полутора тысяч бюджетных мест, высокие стипендии и комфортные общежития в шаговой доступности от транспортных развязок и учебных корпусов, а главное - высшее образование в одной из самых востребованных отраслей экономики.

В новом учебном году в КГЭУ предусмотрено 1 631 бюджетное место на бакалавриате, специалитете и в магистратуре, в том числе для абитуриентов из новых субъектов: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, - которые смогут поступить в университет без ЕГЭ по внутренним экзаменам. Кроме того, для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, предусмотрена специальная квота в размере 10 процентов от контрольных цифр приема. Если родитель погиб или был ранен, дети поступают в КГЭУ без вступительных испытаний.

В этом учебном году в энергоуниверситете продолжится реализация уникальной программы поддержки студентов, поступивших на бюджетные места с высокими баллами ЕГЭ - 195 и выше. В зависимости от количества баллов первокурсники получат стипендию от 5 до 16 тысяч рублей в месяц. В КГЭУ предусмотрены повышенные стипендии также для высокобалльников, поступивших на внебюджетные места, - от 4 до 10 тысяч рублей. К тому же студенты, поступившие на платной основе с высокими баллами, могут участвовать в конкурсе на получение гранта ректора. Победители получат возможность учиться бесплатно (за счет средств вуза) на тех направлениях, где в принципе не предусмотрены бюджетные места.

Призеры и победители всероссийских олимпиад школьников могут претендовать на стипендию в 30 тысяч рублей. Кроме того, абитуриенты, поступающие с высокими баллами, имеют возможность выбрать комнату в общежитии и дополнительные научно-образовательные курсы, участвовать в трехдневном интенсиве «ПремиУМ», стать резидентом молодежного бизнес-инкубатора и студенческого научного общества.

Все иногородние и иностранные первокурсники КГЭУ гарантированно получают места в общежитии. Все четыре общежития вуза расположены в шаговой доступности от учебных корпусов и метро. В КГЭУ созданы комфортные условия для обучения по 27 направлениям подготовки и 62 образовательным программам. Добро пожаловать в Казанский государственный энергетический университет! Прием документов начнется 1 июня.

Все подробности о приемной кампании в КГЭУ - на сайте приемной комиссии

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