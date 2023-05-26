За год поток татарстанских туристов в Дагестан вырос почти в 2 раза

Фото: Марина Королева

Число путешественников из Татарстана, которые побывали в Дагестане весной этого года, увеличилось на 91%. Основными местами притяжения стали — столица республики, ее спутник Каспийск и Сулакский Каньон. На экскурсии по древнейшему городу России — Дербенту побывали лишь 2% приехавших татарстанцев. Об этом рассказали эксперты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Дагестан — один из самых южных и колоритных регионов России, богатый Каспийским морем, мягкими песчаными пляжами, комфортным климатом, горами, скалами, памятниками архитектуры, локальными аулами и, конечно, кавказским гостеприимством. Для отдыха большинство путешественников выбирают Махачкалу — столицу региона посетил каждый восьмой турист из Татарстана. Это удобный транспортный хаб с собственным аэропортом, авто- и железнодорожным вокзалом.

В путешествиях мобильный интернет имеет большое значение. Он позволяет туристам делиться впечатлениями об отдыхе, а также решать вопросы по организации жилья, экскурсий, логистики. Чтобы жителям и гостям крупнейшего города республики было комфортнее пользоваться онлайн-сервисами, инженеры МегаФона модернизировали базовые станции LTE к началу туристического сезона.

В результате работ по развитию сети медианная скорость интернета в сети оператора по результатам исследования компании Ookla увеличилась на 6% и составила в апреле 26,5 Мбит/сек. Такие показатели позволяют абонентам не только моментально загружать фото и видео в мессенджеры, но и вести прямые эфиры в социальных сетях. Также сократилось время буферизации видео при просмотре роликов онлайн.