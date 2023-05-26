В Зеленодольске молодым учителям дополнительно будут платить по 50 тысяч

Выплату будут начислять в декабре. Фото: пресс-служба Зенедольского района

Молодым учителям в Зеленодольском районе Татарстана будут выплачивать «подъемные». Единовременная выплата составит 50 тысяч рублей. Ее будут начислять в декабре. Об этом рассказал глава района Михаил Афанасьев.

Тему повышения заработной платы молодым учителям на рабочей встрече, посвященной повышению статуса педагога и наставника, подняла участница из Осиново.

- Действительно, такой вопрос есть. Мы сделаем следующим образом: каждому молодому учителю выделять ежегодно из муниципального фонда по 50 тысяч рублей. Такую работу мы готовы организовать, и у нас для этого есть все необходимое, — заявил Михаил Афанасьев.

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