В Советском районе Казани на сутки отключат водоснабжение

Ограничения продлятся с 1 по 2 июня. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Советском районе Казани с 1 июня 9.00 до 2 июня 9.00 отключат водоснабжение. Здесь будут проводится работы по переврезке переложенного участка водопровода.

Без воды останутся дома по улице Аделе Кутуя №86а, 88, 104, 110А, 110Б, 82, 82/4, 84, 86, 86/1, 86/2, 86 корпус 2; 86в,д; 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8; 86/7 корпус 1; 91, 94, 95, 96, 98, 103, 104а, 106а, 106Б, 107, 110а корпус 2; 110г, 110г корпус 1; 114; частные дома №75 по №109. Отключение коснется и дома №4а корпус 2 по улице Габдуллы Кариева.

Для размещения цистерны с водой нужно позвонить по телефону: 8 (843) 231-62-60, сообщает МУП «Водоканал» Казани.

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