Трагедия произошла в июле 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане предприниматель заплатит 1 миллион рублей за смерть ребенка. Также суд назначил ему наказание в виде года ограничения свободы.

Трагедия произошла в июле 2022 года. Восьмилетняя девочка и другие дети забрались на заброшенный участок ремонтно-¬механического завода в Бугульме, который предприниматель выкупил в 2009 году. Железобетонный забор был в аварийном состоянии. Зная это, бизнесмен не проводил никаких работ, а доступ на участок был свободным. В итоге, участок этого забора и упал на девочку. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд назначил мужчине год ограничения свободы и 1 миллион рублей, сообщили в СУ СК России Татарстана.

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