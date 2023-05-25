Участники Казанского марафона смогут анонимно сдать тест на ВИЧ и гепатит

Акция будет бесплатной. Фото: Марат Мугинов с сайта kzn.ru

Участники Казанского марафона смогут анонимно сдать тест на ВИЧ. Специальный тест-мобиль будет работать 26, 27 и 28 мая у Центрального стадиона (улица Ташаяк, 2А).

Кроме того, марафонцы смогут сдать тест на гепатит С, а также проконсультироваться с психологом, социальными и медицинскими работниками. Акция будет бесплатной с участием специалистов Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Отметим, что 26 числа он будет работать с 14.00 до 18.00, 27 — с 10.00 до 18.00, а 28 — с 10.00 до 14.00.

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