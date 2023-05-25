В общей сложности было зафиксировано чуть более трех тысяч аварий Фото: Олег ЗОЛОТО

Названы районы Татарстана с самым большим количеством коммунальных аварий за прошедший отопительный сезон. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По словам руководителя ведомства, чаще всего происшествия случались в Казани, Набережных Челнах, Азнакаевском и Зеленодольском районах. В общей сложности было зафиксировано чуть более трех тысяч аварий. Чаще всего это было связано с водоснабжением.

В целом отопительный сезон прошел в штатном режиме, добавил министр.

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