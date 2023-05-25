В День защиты детей в Казани откроется новый парк аттракционов

Парк будет называться «Тулпар» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День защиты детей, 1 июня, в Казани откроется новый парк аттракционов. О таких планах сообщила подрядчики проекта руководитель и основатель агентства Klatcen Digital Алена Кулагина. Парк будет называться «Тулпар» (с татарского «быстроногий конь»). Он должен расположиться на территории городского ипподрома.

Планируется, что в парке будет 25 аттракционов для детей от трех лет и взрослых.

Ранее, в марте, мэр города Ильсур Метшин рассказывал о новом проекте под парк аттракционов, который расположится в Ново-Савиновском районе рядом с парком Победы, пишет РБК.

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