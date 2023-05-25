Жители Татарстана задолжали за ЖКХ 9,4 миллиардов рублей

По состоянию на 1 мая, показатель собираемости платежей за ЖКХ составил 99,1% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Татарстана задолжали за ЖКХ более 9,4 миллиардов рублей. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Он отметил, что подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения, организаций и предприятий за энергоресурсы. По состоянию на 1 мая, показатель собираемости платежей за ЖКХ составил 99,1%.

Кроме того, Песошин добавил, что с 2015 года задолженность организаций постепенно снижается. На сегодня эта сумма составляет 231 миллион рублей. Просроченная задолженность снизилась на 5 миллионов.

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