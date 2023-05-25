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НовостиОбщество25 мая 2023 15:20

В 2023 году в Татарстане произошло 25 случаев отравления угарным газом

Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин
Елена СКВОРЦОВА
В общей сложности из-за случаев с бытовым газом пострадало 59 человек, трое погибло

В общей сложности из-за случаев с бытовым газом пострадало 59 человек, трое погибло

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году в Татарстане произошло 25 случаев отравления угарным газом. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Он добавил, что, к сожалению, такие случаи происходят регулярно. По его словам, в общей сложности из-за случаев с бытовым газом пострадало 59 человек, трое погибло. В прошлом году было зафиксировано 42 случая отравления, пострадало 82 человека (33 ребенка), погибло 9 человек.

Айзатуллин отметил, что на федеральном уровне очень большое внимание уделяется безопасной эксплуатации газового оборудования. Так, в марте был принят закон о том, что деятельность по техническому обслуживанию газового оборудования будет передана одной специализированной организации.

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