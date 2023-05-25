Школьница из Казани стала участницей интеллектуального шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки

Карина учится в гимназии № 36. Фото с сайта kzn.ru

Школьница из Казани Карина Матыгуллина стала участницей интеллектуального шоу на «Умнее всех» с Тиной Канделаки. Его показывают на телеканале «Пятница», а среди участников школьники с 6 до 14 лет. Как рассказывают в Управлении образования Исполкома города, на передаче затрагиваются такие темы, как программирование, геополитика, ментальная арифметика и другие.

Карина учится в гимназии № 36, учит немецкий, татарский и русский языки, мечтает стать журналистом и знает еще и я зык жестов. Девочка рассказала, что старалась отвечать на вопросы, но в конце все равно выбыла. «Сначала расстроилась, но сейчас понимаю, какая я молодец». Карина уверена, что участие в шоу поможет реализовываться ей дальше.

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