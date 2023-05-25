На казанском пляже «Локомотив» начались работы по благоустройству

На пляже планируют сделать дорожки, волейбольную площадку, оборудовать туалет
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
О том, что будет сделано на пляже «Локомотив» в рамках благоустройства, рассказали в администрации Казани. От жителей поступало множество вопросов на эту тему.
Территория находится в аренде у инвестора для благоустройства, работы уже начались.
- С 18 мая на пляже ведутся работы по планировке рельефа, – уточнили в администрации.
На пляже планируют сделать дорожки, волейбольную площадку, оборудовать туалет.
В целом в Казани будут обустроены пять городских пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Комсомольское», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье».
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