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НовостиОбщество25 мая 2023 11:31

На казанском пляже «Локомотив» начались работы по благоустройству

Здесь будет официальное место для купания
Адам САГАЛ
На пляже планируют сделать дорожки, волейбольную площадку, оборудовать туалет

На пляже планируют сделать дорожки, волейбольную площадку, оборудовать туалет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что будет сделано на пляже «Локомотив» в рамках благоустройства, рассказали в администрации Казани. От жителей поступало множество вопросов на эту тему.

Территория находится в аренде у инвестора для благоустройства, работы уже начались.

- С 18 мая на пляже ведутся работы по планировке рельефа, – уточнили в администрации.

На пляже планируют сделать дорожки, волейбольную площадку, оборудовать туалет.

В целом в Казани будут обустроены пять городских пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Комсомольское», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье».

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