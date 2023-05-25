В Набережных Челнах снизилась средняя зарплата

По итогам первых двух месяцев средняя зарплата в Челнах составляла 59,2 тысячи рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах средняя зарплата по итогам первых трех месяцев 2023 года составила 58,4 тысячи рублей. За год она выросла на 17,7%. Об этом сообщили в управлении экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома города.

Примечательно, что по итогам первых двух месяцев средняя зарплата в Челнах составляла 59,2 тысячи рублей. То есть за месяц она снизилась. Индекс промышленного производства за отчетный период вырос на 8%. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – на 2,8%.

Ранее мы сообщали, что Татарстан занял 21-е место по динамике зарплат среди регионов России.

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