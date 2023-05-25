Международный фестиваль циркового искусств планирует сотрудничать с артистами Казани

Бруно Лалой оценил номера юных циркачей. Фото: пресс-служба Казанского цирка

Бруно Лалой президент Международного фестиваля циркового искусств во французском Сен-Поль-ле-Дакс посетил цирк Казани. Он пришел на занятия юных артистов, которые, несмотря на свой возраст, уже делают свои первые уверенные шаги на большой арене. Бруно Лалой высоко оценил номера, которые ему представили дети.

- Наш фестиваль – один из лучших в сфере циркового искусства во Франции. Мы ценим не только технику исполнения номера, но и артистичность, эмоции, которые передают артисты. Цирк – это не спорт. Артист цирка не должен быть деревяшкой, с замершим выражением лица, - сказал гость и отметил, что теперь нужно посмотреть, как будут выглядеть номера учеников казанской цирковой школы на большом манеже, с костюмами, световым и звуковым оформлением.

Президент Международного фестиваля циркового искусств не скрывает, что прибыл в Казань в поисках новых талантов и предложил сотрудничество, сообщает пресс-служба цирка столицы Татарстана.

- Я обязательно вернусь в Казань, – сказал Бруно Лалой. – Мы хорошо и плодотворно сотрудничаем с Московским цирком Никулина, они наши давние партнеры, и я очень рассчитываю на такое же плодотворное сотрудничество с Казанским цирком.

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