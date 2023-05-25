В июне стартуют прямые авиарейсы из Нижнекамска в Ереван

Между Россией и Арменией действует безвизовый режим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прямые рейсы из Нижнекамска в Ереван стартуют 26 июня. Их будет выполнять армянская авиакомпания Shirak Avia. Полетная программа продлится до 23 октября.

Перелеты будут проходить на самолетах Boeing 737-500 вместимостью 131 человек. Между Россией и Арменией действует безвизовый режим.

Как отметили в аэропорту «Бегишево», запуск этого рейса позволит жителям Закамья воспользоваться маршрутной сетью международного аэропорта Звартноц, откуда совершаются вылеты во многие страны.

Ранее мы сообщали, что турецкий лоукостер запускает новые авиарейсы из Казани в Анталью.

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