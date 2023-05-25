В Казани дом купца Мусина после ремонта подорожал в два раза

Двухэтажный особняк имеет площадь почти 460 квадратных метров

В Казани дом купца Мусина на улице Нариманова выставлен на продажу за 82 миллиона рублей. Два года назад его продавали за 46,6 миллиона – за это время он подорожал в два раза. В доме был проведен капитальный ремонт – обновлена кровля, установлены новые окна, обновлен фасад.

Двухэтажный особняк имеет площадь почти 460 квадратных метров. Памятник архитектуры республиканского значения был построен в 1906 году в духе эклектики.

Ранее мы сообщали, что в Казани выставили на продажу ресторан на проспекте Ямашева за 73 миллиона рублей.

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