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НовостиОбщество24 мая 2023 17:51

Депутат из Новочебоксарска за бюджетные деньги «арендовал» себе офис в сауне

Прокуратура проводит проверку
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: телеграм-канал прокуратуры Чувашии

ФОТО: телеграм-канал прокуратуры Чувашии

Депутат Новочебоксарска за бюджетные деньги «арендовал» себе офис в сауне, сообщают в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Выяснилось, что чиновник в октябре 2020 года заключил договор аренды помещения, предназначенного под офис. В дальнейшем он предоставлял в городское собрание депутатов финансовые отчеты, где значилось, что там осуществляется депутатская деятельность. Расходы на аренду депутату возвращались в размере 9600 рублей каждый месяц.

Позже стало известно, что арендодателем выступает родственник чиновника, а в помещении нет ничего, кроме сауны.

Прокуратура Чувашии инициировала проверку соблюдения антикоррупционного законодательства.

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