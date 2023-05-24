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НовостиОбщество24 мая 2023 17:35

В Чебоксарах в ночном ДТП пострадали две девушки и парень

Неопытный водитель наехал на препятствие
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: МВД по Чувашской Республике

ФОТО: МВД по Чувашской Республике

В Чебоксарах в ночном ДТП пострадали две девушки и парень, рассказывают в пресс-службе МВД по Чувашской Республике. Водитель не справился с управлением.

Сообщается, что 24 мая около 2 часов ночи в столице Чувашии около дома №66 на улице Гражданской произошло ДТП. Водитель «Лады Гранты», получивший права меньше трех недель, назад наехал на препятствие.

В результате происшествия пострадали трое пассажиров – две девушки и молодой человек. Они были госпитализированы.

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