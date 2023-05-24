ФОТО: Собрание депутатов Йошкар-Олы ВК

В Йошкар-Оле установят первый музыкальный фонтан. Об этом стало известно во время экскурсии, посвященной Дню депутата городского Собрания, ко Дворцу культуры им. ХХХ-летия Победы. Планы озвучила директор учреждения Маргарита Чулкова.

Недавно в здании был проведен капитальный ремонт. В настоящее время продолжается благоустройство Дворца и прилегающей территории. Помимо создания зон отдыха для досуга детей и взрослых, имеется проект установки первого в городе музыкального фонтана размером 200 квадратных метров. Он расположится на прилегающем земельном участке перед Дворцом.

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