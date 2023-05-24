Фото: Михаил ФРОЛОВ

76 фермеров Чувашии будут бороться за грант «Агростартап», рассказали в пресс-службе республиканского Минсельхоза. Они прошли первый этап конкурса.

Второй этап, на котором выберут 30 победителей, запланирован на следующую неделю. Для них в бюджете Чувашии предусмотрено 121,2 миллиона рублей. Такая сумма была выделена на поддержку начинающих фермеров по гранту «Агростартап»

Стоит отметить, 12 заявок рабочая группа отклонила из-за несоответствия правилам отбора. Большинство из них в течение трёх последних лет занимали должности глав фермерских хозяйств или ИП. Что противоречит критериям - участвовать в конкурсе могут только начинающие фермеры.

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