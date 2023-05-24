Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии бывшего сотрудника полиции признали виновным по 46 эпизодам мошенничества, передает республиканский Следственный комитет.

Выяснилось, что экс-полицейский с декабря 2019 по сентябрь2020 года присваивал мобильные телефоны, найденные во время проведения мероприятий по заявлениям жителей Республики об их утере. Мужчина не докладывал о найденных гаджетах, а вместо этого продавал их. Цена варьировалась от 2 до 5 тысяч рублей.

В результате этого, теперь уже бывший сотрудник полиции продал 46 телефонов, заработав на них более 200 тысяч рублей. Накануне ему вынесли приговор – 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденный лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Приговор пока еще не вступил в силу.

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