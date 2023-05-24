ФОТО: телеграм-канал Вахитовского и Приволжского районов

В Казани появился мурал, посвященный Казанскому марафону. Об этом рассказали в пресс-службе Вахитовского и Приволжского районов. Фотография нового граффити опубликована в официальном телеграм-канале.

Граффити, посвященное Казанскому марафону, появилось в столице Татарстана на улице Вишневского. Известно, что над ним трудились художники творческой студии «Братья Сергеевы». Изображение размером 300 квадратных метром рисовали 8 ночей.

На появление нового мурала потратили 50 литров фасадной краски, 20 баллончиков и 60 литров грунтовки.

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