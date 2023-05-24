Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане около железнодорожной станции «Аметьево» поезд сбил мужчину насмерть, передает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Трагедия произошла накануне.

Сообщается, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, машинисту поезда не удалось избежать на него наезда. В результате травмирвания пострадавший скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». В настоящее время выяснятся все обстоятельства трагедии.

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