25 мая в Татарстане ожидается 32-градусная жара и порывистый ветер

Фото: Иван МАКЕЕВ

О погоде на ближайшие сутки в Татарстане рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Так, 25 мая ожидается усиление ветра, местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью столбик термометра на территории Татарстана опустится до минимальной отметки в +9 градусов, в западных районах республики будет тепло даже в темное время суток – до +19. Днем температура воздуха будет по-летнему жаркой. В республиканском Гидрометцентре обещают до +32.

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