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В Татарстане обозначили единую дату выплат из материнского капитала. Об этих и других изменениях сообщил управляющий республиканским Отделением Социального фонда России Эдуард Вафин в прямом эфире.

Стало известно, что выплаты теперь полагаются на всех детей, воспитывающихся в семье, в возрасте до 3 лет. Доставляться с июня месяца они будут в единый день – 5 числа каждого месяца.

Вафин отметил, что на эту соцподдержку могут рассчитывать семьи, чей доход меньше, чем два прожиточных минимума (ПМ) в Татарстане. Ежемесячная выплата равна ПМ ребенка в Республике.

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