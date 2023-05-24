В Казани за лето капитально отремонтирую школу №82

ФОТО: администрация Вахитовского и Приволжского районов

В Казани к сентябрю капитально отремонтирую школу №82, передает пресс-служба администрации столицы Татарстана. Планируется усиление фундамента, ремонт кровли, реставрация дверей и пандусов, а также электромонтажные работы.

Известно, что в школе имени Р. Хасановой трудятся порядка 30 рабочих каждый день. Учеников к началу учебного года будут ждать обновленные классы с современным оборудованием.

Отметим, ремонтные работы в учреждении стали возможны благодаря нацпроекту «Образование». На этот год в Казани запланирован ремонт в 16 школах.

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