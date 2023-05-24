На реке Солонка в Татарстане утонул 16-летний подросток

ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

На реке Солонка в селе Шигали Высокогорского района утонул 16-летний подросток, передаёт ГУ МЧС по Республике Татарстан. Трагедия произошла сегодня, 24 мая.

Сообщается, что мальчик купался в водоеме со своим другом. Ребята решили переплыть реку, но неожиданно один из них стал тонуть. Очевидец пытался спасти ребёнка и вытащил его на берег. Однако медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

В республиканском МЧС отмечают, что водоём не был оборудован для купания. На береге имеется табличка «Купание запрещено!».

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